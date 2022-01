Bomba iz Belgije: Hazard si želi že januarja zapustiti Real Madrid

Prihodnost Edena Hazarda v Real Madridu naj bi bila vse prej kot gotova. Igralec, ki je na zadnjih treh tekmah izginil iz Ancelottijevih načrtov, ter potemtakem bil tudi prikrajšan za prvi naslov, ki ga je klub osvojil v letošnjem letu, naj bi razmišljal o odhodu iz kluba. Igralec si v želji po večji prepoznavnosti želi zapustiti Madrid že v tem zimskem prestopnem roku. Da ima zares veliko željo, je potrdil belgijski novinar Sacha Tavolieri. Toda njegove možnosti so omejene, kljub temu, da ima življenjepis, ki ga pri tem vsekakor podpira. Vedno se je ugibalo o tem, ali bi se morebiti vrnil na Otok ter znova okrepil londonski Chelsea, resnica pa je, da ima Thomas Tuchel položaj krilnega igralca dobro pokrit (Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi).

Druga možnost bi lahko bil Newcastle, ki po vstopu novih lastnikov razmišlja o "revoluciji", ki bi lahko vključevala tudi ime Belgijca. Dejstvo pa je, da Carlo Ancelotti ne razmišlja o nikakršnem izstopu igralcev, razen če bi to nogometaš sam zahteval. V tem primeru Italijan ne bi oviral njegovega odhoda, dokler bi to koristilo vsem, tako nogometašu kot klubu samemu. Toda tukaj je seveda vedno še finančna stran. Čeprav je igralčeva vrednost padla, ima pogodbo z Realom vse do leta 2024 – kar pomeni, da bi klub lahko zapustil za nekje 30 do 40 milijonov evrov, čeprav je njegova vrednost na Transfermarketu trenutno le 18 milijonov. Na ta način bi se Florentino Perez "znebil" enega izmed visoko plačanih igralcev ter tako naredil prostor za vstop novih. Velika želja že dlje časa je v Madrid pripeljati mladega francoza Kyliana Mbappeja.