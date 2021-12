Bomo že v osmini finala priča obračunu zadnjih dveh evropskih klubskih prvakov?

Vse bo jasno okrog 12.45, ko bodo znani vsi pari osmine finala Lige prvakov. Že skupinski del najelitnejšega klubskega tekmovanja je ponudil nekaj zares impresivnih dvobojev, a tisto, kar ljubitelje igre z okroglim usnjem najbolj zanima, so seveda izločilni boji. Ti vselej prinesejo določena presenečenja; nemalo je tistih, ki si želijo, da bi se ponovila sezona 2018/2019, ko sta se vse do polfinala prebila denimo nizozemski Ajax in Tottenham.

Moštva bodo glede na uvrstitev v skupinskem delu razdeljena v dva bobna. Zmagovalci skupin bodo nosilci (Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Lille in Juventus), drugouvrščeni pa nenosilci (PSG, Atletico Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg in Chelsea). Med slednjimi je vredno izpostaviti aktualnega evropskega klubskega prvaka Chelsea in zvezdniško zasedbo Paris Saint Germaina. Na papirju težja tekmeca bosta dobila tudi madridski Atletico in milanski Inter naših sijajnih vratarjev, Jana Oblaka in Samirja Handanovića. Na prvi stopnički izločilnih bojev se med seboj ne morejo pomeriti klubi iz iste države ali pa moštva, ki so si stala nasproti že v skupinskem delu.

"Čeprav se zavedamo zahtevnosti naloge, ki nas čaka že v osmini finala, ostajamo optimisti. Mi smo Paris Saint Germain, ki se nikogar ne boji. Spoštujemo potencialne tekmece, a se z njimi pretirano ne obremenjujemo," pred žrebom na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu razmišlja trener Parižanov Mauricio Pochettino.