Bon Jovi v vlogi 'špeckahle': Nogometaši Bayerna so dan pred tekmo pili viski in pivo

"Urejal sem neke svoje zadeve v hotelskem baru, ekipa pa je bila tam že noč poprej. Nogometaši Bayerna so zagotovo pili viski in se imeli 'fajn', nato so odšli in premagali zasedbo Chelseaja. Spravil jih bom v težave," je za britanski talkSport v eter dejal ameriški rocker, ki se je tako znašel v vlogi 'špeckahle'. "Predvidevam, da so zavoljo viskija in piva nadvladali zasedbo Chelseaja v torek," smisla za humor ni izgubil 57-letni Američan.