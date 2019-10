Bongongui in Sikimić s po dvema zadetkoma potopila vijoličaste v Sežani

Sežanski nogometaši so pred domačimi gledalci pripravili presenečenje. Čeprav so pred tem izgubili pet od šestih tekem, so tokrat s po dvema goloma Rodrigueja Bongonguija in Predraga Sikimića premagali državne prvake, ki so prekinili niz sedmih tekem brez poraza. Mariborčani tako za vodilno Olimpijo zaostajajo pet točk, Tabor pa se je vsaj začasno prebil na šesto mesto.

Prvi polčas je minil v dobrem uvodu gostiteljev in boljšem nadaljevanju gostov. Kraševci so že v prvi minuti zaposlili Kenana Pirića, ki je nato klonil že v sedmi minuti, ko je po podaji z glavo Predraga Sikimića zadel Rodrigue Bongongui. Čeprav so bili domači še deloma nevarni v 26. minuti, ko je bil z glavo nenatančen Bongongui, in v 43., ko je iz prve od daleč mimo vrat sprožil Leon Sever, pa je večina polčasa pripadla Štajercem. Eden nevarnejših je bil Luka Zahović, ki pa je dvakrat reagiral preveč nonšalantno, tako da je v 33. izgubil dvoboj ena na ena z Davidom Adamom, v 44. pa je po poskusu Roka Kronavetra in odbiti žogi Adama iz bližine zadel le vratnico.