Bonucci: Odhod v Milano je bila napaka

Leonardo Bonucci je z Milanom, nekdanjim šampionom Lige prvakov in serijskim zmagovalcem v Serie A podpisal petletno pogodbo, rdeče-črni pa so takrat Juventusu odšteli dobrih 40 milijonov evrov. A Bonucci se je po koncu sezone že vrnil v Torino, kjer je z Juventusom pred tem šestkrat zapored osvojil prvenstvo, kar je nadaljeval tudi ob povratku v prestolnico Piemonta in se veselil osmemu zaporednemu naslovu. Bonucci je sicer Juventus zapustil po tisti famozni tekmi finala Lige prvakov proti Barceloni, ko naj bi se med polčasom, predvsem pa po (izgubljeni) tekmi marsikaj dogajalo v slačilnici črno-belih, ob tem pa je Bonucci prišel navzkriž s trenerjemMassimilianom Allegrijemin odhod iz kluba je bila nujna in edina odločitev. "Tista sezona je bila zares naporna in psihično zahteven. V vseh pogledih. Imel sem težav doma in v nogometu in zgodilo se je še tisti finale LP, ko je bilo kar nekaj nesoglasij v slačilnici in posledica vsega je bila moja odločitev, da zapustim klub. odločitev, ki je bila, to priznam napačna," je za Gazzetto Dello Sportdejal Bonucci, ki je vesel, da je spet doma.