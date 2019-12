Bonucci po prvem porazu Juventusa v sezoni: Ne smemo prejemati toliko zadetkov

"Igrali smo dober in lep nogomet, toda potrebujemo tudi več odločnosti," je še pristavil Bonucci. Tekmo je sicer zaznamoval rdeči karton Juana Cuadrada v 69. minuti pri izidu 1:1, nato pa je na terenu zagospodaril Lazio. Ta je po 'zaslugi' Cira Immobileja, sicer daleč najboljšega strelca aktualne sezone Serie A (17 golov in 5 podaj), celo zapravil enajstmetrovko, a to ni bilo usodno. Gola za zmago sta dosegla Sergej Milinković-Savić in Felipe Caicedo.

"Nismo se še pogovarjali, treba je ohladiti glave, toda zagotovo so bile stvari na igrišču, ki nam niso šle v prid," je pristavil kapetan Juventusa v pogovoru za DAZN, nanašajoč se na izključitev Cuadrada ter enajstmetrovko, ob kateri se je z dvojno obrambo izkazal vratar Wojciech Szczesny. "V prvem polčasu smo odigrali odlično, nismo jim dovolili praktično ničesar, v drugem polčasu nam določene situacije niso šle v prid, poleg tega pa so na potek tekme vplivale tudi sodniške odločitve," je pojasnil Bonucci. Juventus je s prvim porazom sezone v Serie A predal vodstvo Interju, ki ima na prvem mestu zdaj 38 točk, Stara dama na drugem pa dve manj. Vse boljši Lazio je s sedmo zaporedno zmago ostal na tretjem mestu.

"Moramo se izboljšati, to je očitno, saj ekipa, kot je naša, ne sme prejeti toliko zadetkov," je čistega vina nalil italijanski branilec, ki v vlogi kapetana nadomešča poškodovanega Giorgia Chiellinija. "Moramo se znova naučiti biti sposobni trpeti, ko smo pod pritiskom. Naša pot je jasna, na igrišču moramo dati vse od sebe," je sklenil Bonucci.

Podobnega mnenja je bil tudi trener Juventusa Maurizio Sarri, ki je s Staro damo izgubil na prvi uradni tekmi sezone, Juventus je bil namreč do tekme z Laziom še neporažen v vseh tekmovanjih. "Mislim, da smo dobo odigrali prvi polčas, zelo, zelo dobro, toda na žalost smo si dovolili zadetek tik pred odhodom na odmor. Drugi polčas so zaznamovali incidenti, večina katerih je šla v našo škodo, toda ko smo še igrali 11 na 11 smo igrali dobro," je razložil Sarri, nato pa bil vendarle nekoliko kritičen do svojih varovancev. "Nismo upoštevali naših nalog, igralci so bili na napačnih položajih, šlo je za padec zbranosti, za kar smo plačali. Dogovorili smo se za določene položaje pred tekmo, a jih nismo dobro pokrili," je bil jasen Sarri.

