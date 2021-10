'Zaradi Ronalda smo se počutili preveč udobno. Mislili smo, da bo sam zmagoval tekme'

"Cristianova prisotnost je imela na vse nas velik vpliv. Že samo trenirati z njim ti da nekaj dodatnega, a podzavestno so igralci začeli razmišljati, da je njegova prisotnost dovolj za zmagovanje. Pri vsakodnevnem delu, skromnosti, žrtvovanju, želji, da bi bili vsak dan najboljši, smo začeli nekoliko zaostajati. Mislim, da ste lahko v zadnjih sezonah to videli," je nadaljeval aktualni evropski prvak z Italijo. "Morda smo vzeli za samoumevno, da bomo zmagali, če bomo dali žogo Cristianu. A tudi on je potreboval nas toliko, kot smo mi njega. Moralo je priti do nekega kompromisa, ker je ekipa tista, ki dvigne posameznika, četudi je ta posameznik najboljši na svetu."

Osrednji branilec Juventusa se je v intervjuju za The Athletic dotaknil številnih zanimiv tem, med drugim je odgovoril na vprašanje, ali je prihod Cristiana Ronalda vplival na ostale nogometaše, da so se za zmage na pomembnih tekmah podzavestno preveč zanašali zgolj nanj. "To je bilo res, ja. Bila je ideja, da lahko en nogometaš, čeprav najboljši na svetu, sam zagotovi Juventusu zmago," je razkril Leonardo Bonucci .

'Mladi nogometaši ne razumejo miselnosti kluba'

Bonucci se je dotaknil tudi razlogov, da Juventus v zadnjih letih ni bil blizu najboljšim v Ligi prvakov. "Mislim, da smo imeli pod Sarrijem in Pirlom težave v tranziciji, menjavi generacij. Izgubili smo nekaj velikih karakterjev in predvsem odličnih nogometašev, kot so bili Mario Mandžukić, Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain, Sami Khedira, da bi pomladili ekipo."

Novi igralci, ki so prišli kot njihove zamenjave, pa niso takoj prevzeli mentalitete kluba. "Skozi leta je Juve gradil uspehe na tem, da nikoli ni obupal, tudi ko se je zdelo, da je vse izgubljeno. Nikoli nismo dajali vtisa, da smo premagani. Nekaj časa nam je uspelo držati to miselnost. Ko pa je prišlo do menjave generacij, jo je bilo mlajšim nogometašem težko vcepiti. Ko imaš enkrat pod svojim pasom 50 tekem, je lažje razumeti, za kaj pravzaprav gre."

Bil je na pragu Etihada, a je ostal v Italiji

34-letnik je razkril še, da si je od vedno želel, da bi ga vodil Pep Guardiola. "Sanjal sem, da bi igral zanj," je povedal in dodal: "Najbližje temu sem bil leta 2016. Bil sem tik pred tem, da podpišem za City. Do zadnje podrobnosti, vse je bilo dogovorjeno. Potem pa so se pri Juventusu odločili, da me ne bodo prodali. Lani sem znova govoril s Pepom. Dejal mi je, da si me želi v svojih vrstah, a sem mu odgovoril, da bom kariero nadaljeval pri Juvetu. Tu se počutim kot doma in želim si popraviti vtis, ki sem ga pustil, ko sem podpisal za Milan. Da bi znova postal simbol kluba, je nekaj najbolj mamljivega, kar bi si lahko zamislil."