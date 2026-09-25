Bordeaux prodan za simbolični evro: nov lastnik prevzema dolgove

Bordeaux je v zadnjih sezonah doživel velik padec. Še leta 2009 je osvojil naslov francoskega prvaka, danes pa se je znašel v amaterskem nogometu. V začetku septembra je bil klub izključen iz francoskih nacionalnih tekmovanj, vprašljiv pa je bil celo njegov nadaljnji nastop v Regionalni ligi 1.

Prevzem za en evro, dolgovi ostajajo

Iskanje novega investitorja je trajalo več mesecev. Bordeaux je imel v preteklosti že nekaj potencialnih rešitev, vendar nobena izmed njih ni bila dokončno izpeljana. Tokrat naj bi bil dogovor bistveno bolj konkreten. Sporazum med Park Benchem in Gerardom Lopezom je bil predstavljen tudi pred pristojnim gospodarskim sodiščem. Čeprav naj bi bila kupnina zgolj en evro, novega lastnika čaka precej večja finančna obveznost. Eden od predlogov predvideva podaljšanje obdobja odplačevanja dolgov z deset na 12 let. Lopez naj bi se obenem odpovedal tudi svojim terjatvam do kluba.

Predsednik Bordeauxa Gerard Lopez FOTO: Profimedia

Nekdanji francoski prvak danes v amaterskem nogometu

Razsežnost Bordeauxovega padca je še bolj očitna ob pogledu na njegovo zgodovino. Klub je v svoji zgodovini osvojil šest naslovov francoskega prvaka, zadnjega leta 2009 pod vodstvom Laurenta Blanca. V dobrem desetletju se je položaj povsem obrnil. Klub, ki je nekoč igral v vrhu francoskega nogometa in nastopal v evropskih tekmovanjih, se zdaj bori za obstanek na amaterski ravni.

Navijači Bordeauxa so v preteklosti tudi protestirali proti vodstvu kluba FOTO: Profimedia

Dolžni so tudi slovenskemu klubu

Finančne težave Bordeauxa so povezane tudi z NK Mariborom. Slovenski klub je julija 2023 francoskemu klubu prodal Žana Vipotnika. Odškodnina za prestop naj bi znašala 2,7 milijona evrov. Bordeaux svojih finančnih obveznosti nato ni uspel v celoti poravnati. Po poročanju francoskih medijev je klub Mariboru iz naslova Vipotnikovega prestopa še letos dolgoval približno dva milijona evrov. Morebitni prihod novega lastnika tako ne bo pomenil le novega začetka za Bordeaux, ampak tudi poskus ureditve številnih dolgov, ki so se v klubu nabrali v zadnjih letih.