Bordeaux v enem mesecu iz elitne nazadoval v tretjo francosko ligo

Francoska liga (LFP) je sporočila, da je bil po finančnem pregledu klub, ki je v lasti poslovneža Gerarda Lopeza, kaznovan z nadaljnjim izpadom v national 1, tretjo ligo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Bordeaux so pestile finančne težave in ni mogel zagotoviti finančnemu nadzorniku francoske lige, DNCG, da bi ga rešil. Bordeaux je leta 1991 zaradi dolgov v višini 300 milijonov frankov (približno 45 milijonov evrov) prav tako izpadel, a se je vrnil leta 1992 in je bil od takrat član elitnega ranga ter osvojil dva naslova francoskega prvaka v letih 1999 in 2009, francoski pokal leta 2013 ter tri ligaške pokale. Lopez, špansko-luksemburški poslovnež, je klub prevzel lani poleti. Prej je bil lastnik Lilla, vendar so ga upniki odstavili zaradi finančnih težav v klubu.

Leta 2020 je prevzel belgijski klub Mouscron. Klub je izpadel leta 2021, prejšnji mesec pa so ga likvidirali.