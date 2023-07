Snedec namesto Mandarića na čelu zmajčic

Iz tabora nogometašic ljubljanske Olimpije prihaja zanimiva informacija. Kot sporočajo v uradnem obvestilu za javnost, Milan Mandarić, ki je bil pred leti kar nekaj časa na čeku nogometašev Olimpije, ni več na čelu kluba ... Po novem bo predsedniško funkcijo opravljal magister Boris Snedec.

icon-expand Milan Mandarić FOTO: Damjan Žibert

Nogometašice Olimpije so, kot poročajo na njihovi spletni strani, dočakale spremembo na samem vrhu. Zdaj je tudi uradno, dosedanji predsednik Milan Mandarić ni več na čelu zmajčic. "Sporočamo vam, da je upravni odbor našega nogometnega kluba na izredni skupščini kluba sprejel pomembno odločitev o zamenjavi predsednika kluba," najprej piše v uradnem sporočilu za javnost pri slovenskih nogometnih podprvakinjah iz slovenske prestolnice.

icon-expand Ana Milović je že vrsto let najboljša strelka zmajčic in tudi prva strelka slovenske prve lige. Na njen "račun" prihaja vse več. FOTO: NZS

"Po dolgih premislekih in skrbnem razmisleku smo se odločili, da bo od sedaj naprej naš klub vodil mag. Boris Snedec. Zamenjava predsednika je bila neizogibna za zaščito nadaljnjega delovanja kluba in njegovega razvoja, zato smo z mesta predsednika razrešili dosedanjega predsednika g. Milana Mandarića. G. Snedec je dobil popolno podporo in zaupanje članov kluba," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost.

icon-expand Boris Snedec FOTO: ŽNK Olimpija

V uradnem sporočilu še piše: "Mag. Boris Snedec ima bogate izkušnje in strast do nogometa, kar bo zagotovo pozitivno vplivalo na naš klub. Je idejni oče, ustanovitelj, mecen in tudi prvi predsednik kluba. Njegovo vodenje bo v prihodnje še bolj osredotočeno na razvoj igralcev, podporo mladim talentom ter krepitev povezav z lokalno skupnostjo in sponzorji." V klubu so prepričani, da bo sprememba prinesla le in samo dobro ...