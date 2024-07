Boromisa navijačem obljublja (vsaj) dve okrepitvi

Zgovorni Goran Boromisa je uvodoma pojasnil, da so Victorja Sancheza izbrali, ker njegova miselnost sovpada s klubsko vizijo. "V zadnjih dveh letih in pol gojimo napadalen slog z veliko posesti. Njegovo igralsko kariero poznamo vsi. To je trener z višjega nivoja, ki je prišel v Slovenijo. Pred tem je kot mentor sodeloval z mladimi nogometaši pri španski nogometni zvezi. Imamo isto vizijo, da bi se v Olimpiji razvijali mladi nogometaši."

Za razliko od prejšnjih sezon se kader zmajev to poletje (vsaj zaenkrat) še ni močno spreminjal. Ljubljančani upajo, da bodo nekateri igralci, od katerih se je lani pričakovalo več, z dodatno mero izkušenj letos le storili korak naprej.

Glede ciljev je Boromisa povedal, da so ti pred začetkom sezone vedno isti: "Dvojna krona, atraktiven nogomet, razvoj mladih nogometaševi in se čim boljše pokazati v Evropi. Sedaj imamo z Evropo že kar nekaj izkušenj. Mladi nogometaši – Raul Florucz, Peter Agba, Nemanja Motika, ki so prišli v prejšnji sezoni so lahko nosilci."