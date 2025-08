Boromisa ne izključuje povratka Sancheza: Slišala sva se

Portugalec Jorge Simao se na klopi Olimpije ni obnesel. Na sedmih tekmah je zbral le tri zmage, izpadel iz boja za Ligo prvakov proti kazahstanskemu Kairatu, se mučil z Andorci in prejel petardo proti Celjanom. Po dobrem mesecu dni je postal preteklost, na katero ljubljanski navijači ne bodo imeli lepih spominov.

"Odločitev je padla po tekmi s Celjem. To je bil težek poraz, eden najtežjih v zadnjih letih. Naredili smo dobre priprave, nihče ni predvideval, da se bo tako izšlo. Simau se zahvaljujem, bil je profesionalen, korekten, a stopil je v velike čevlje. Odgovornost pa morajo seveda prevzeti tudi igralci," poudarja športni direktor Goran Boromisa.

Prvo ekipo bo začasno vodil trener mladincev

Portugalskega trenerja bo začasno zamenjal Hrvat Ivan Senzen, ki je pred tem vodil mladinsko ekipe Olimpije. "Ivan Senzen je človek, ki je že bil del ekipe in najbolje pozna prvo ekipo. Naprej bomo videli, tekmo po tekmo. Najprej je cilj, da preskočimo Egnatio," je povedal Boromisa.

Zadnjih 24 ur je bilo za Senzena zelo intenzivnih. "Opravili smo veliko pogovorov. Skušamo sestaviti kocke. Vzdušje je dobro. Igralci se zavedajo, zakaj je prišlo do menjave. So maksimalno željni uspeha. Upam, da se vrnemo na stara pota. Želimo igrati napadalen nogomet." Hrvat je bil na srečanju s predstavniki sedme sile precej skrivnosten in ni želel razkriti informacij v zvezi s spremembami v ekipi. "Nič ne bom izdal, vse boste izvedeli na tekmi. Na igrišču bo 11 najboljših in najbolje pripravljenih igralcev."

Olimpija bo v četrtek v Stožicah gostila albansko Egnatio. Tekmo boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO od 19.50 dalje.

Senzen meni, da pravega favorita v slovensko-albanskem dvoboju ni, a mu je Boromisa segel v besedo in dal jasno vedeti, da ne pričakuje nič drugega kot zmago ter napredovanje Olimpije. "To moramo zmagati. To je jasno sporočilo igralcem in klubu. Igrali smo že težje tekme in dokazali, da zmoremo. Vsem je težko, ko nam žvižgajo, a žvižgi so zasluženi. To moramo zmagati, tako Egnatio kot tudi Gibraltarce," je odločno dejal športni direktor, ki se zaveda ugodnega žreba za njegovo ekipo.

Je možen povratek Sancheza?

Zmajem se še kako kolca po Victorju Sanchezu, ki je v lanski sezoni Olimpijo popeljal do državnega naslova in v izločilne boje Konferenčne lige. Klub se s Špancem nato ni uspel dogovoriti za podaljšanje sodelovanja, a Boromisa zdaj ne izključuje povratka Sancheza.

"Težko je reči. Bila sva v stikih. Mislim, da mu je bilo v Ljubljani lepo, ampak nisem prepričan, če so se rane že zacelile. Zapela sva si pesem 'You Are Always On My Mind' (Ti si vedno v mojih mislih). Ni izključeno. Neke stvari so se zgodile, ampak gremo s polno paro naprej," pravi športni direktor Olimpije.

Boromisa odkrito razložil nastalo situacijo

Ljubljančani so se na začetku sezone znašli v položaju, ko je moral med vratnici stopiti tretji vratar lanske sezone, saj je Matevž Vidovšek poškodovan, Denis Pintol pa je odšel na posojo v Primorje. "Pričakovali smo, da se bo Vidovšek prej vrnil in da bo pripravljen za dvoboj s Kairatom. Pintol je izrazil željo po odhodu, po minutaži, kar je povsem razumljivo. Verjeli smo, da se bo Vidovšek vrnil, nato pa nas je presenetila diagnoza, da bo odsoten tri mesece," je razložil Boromisa.

Zmajem se močno pozna tudi odhod kapetana Marcela Ratnika in najboljšega posameznika lanske sezone Raula Florucza. Nove okrepitve pa zaenkrat še niso upravičile zaupanja in visokih pričakovanj. "Prodali smo Raula, ki je želel oditi. Seveda si je zaslužil velik prestop. Kapetan Ratnik, ki je pri nas oddelal tri, štiri odlične sezone, si je prav tako zaslužil prestop. Prišel je (Dimitar) Mitrovski, ki bi želel, da se malo sprosti. Vsi mu stojimo ob strani, naj se ne primerja z Raulom, ki je povsem drugačen tip igralca. Verjemite, da je njemu najtežje." Boromisa je ob tem dodal, da sta tudi Florucz in Peter Agba potrebovala čas, da sta se prilagodila na novo ekipo. "Raul in Agba sta potrebovala sezono, da sta se prilagodila in eksplodirala. Luknjo po odhodu (Svita) Sešlarja bi moral zapolniti Raul. Imel je poškodbo in je potreboval čas. Čas prilagoditve je mogoče vseeno nek faktor. A pri Olimpiji so ambicije visoke, zato časa ni veliko."

