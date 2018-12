Borussia prvič v sezoni nepričakovano pokleknila

Borussia iz Dortmunda bo jesenski prvak v Bundesligi, vendar je 16. krog malce pokvaril njihovo veselje in statistiko. V torek so varovanci švicarskega trenerja Luciena Favreja doživeli prvi prvenstveni poraz v sezoni, potem ko je bila poražena pri Fortuni Düsseldorf (2 : 1), ki se bori za obstanek. Za domače sta gola dosegla Lukebakio (23. minuta) in Zimmer (56), gol za rumeno-črne je dosegel Paco Alcacer (81). Borussia je nanizala 16 zaporednih tekem brez poraza (12 zmag, 3 remiji).

Borussia Dortmund ima 39 točk, Borussia Mönchengladbach 33, tretji na lestvici münchenski Bayern pa 30 točk, a tekmo manj. Do konca jesenskega dela je samo še 17. krog, ki bo na sporedu konec tedna, Dortmundčane pa čaka derbi prav z zasledovalcem na lestvici, Mönchengladbachom.