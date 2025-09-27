Borussia D. z zmago proti Mainzu tesno diha za ovratnik vodilnemu Bayernu

Leipzig je povedel že v osmi minuti z zadetkom Johana Bakayoka , minimalno prednost pa kljub pritiskom Wolfsburga zadržal do končnice. V 90. minuti bi lahko povečal naskok, a je Christoph Baumgartner zapravil enajstmetrovko. Slovenski nogometaš Kevin Kampl je v skladu z izkušnjami prejšnjih tekem tudi tokrat dobil le nekaj minut, ko je v sodnikovem dodatku zamenjal strelca edinega zadetka.

Za Bayernom, ki je tudi po peti tekmi ostal pri stoodstotnem izkupičku, sta najbližja tekmeca ohranila razliko dveh oziroma treh točk minusa. Lažjo pot do novih treh so imeli pri Dortmundu, kjer so po začetnem naletu sicer zelo čvrstega Mainza že v prvem polčasu dosegli dva gola ( Daniel Svensson , Karim Adeyemi ) in prednost obdržali, pomagali so tudi domači, saj je Robin Zentner v 67. minuti dobil rdeči karton.

Heidenheim je dosegel prvo zmago v sezoni, z 2:1 je ugnal Augsburg ter pobegnil z dna lestvice. Dvignil se je tudi Bayer Leverkusen, ki je sezono slabo začel, a je zdaj po današnji zmagi proti St. Pauliju v gosteh z 2:1 začasno na petem mestu. Za zmago sta poskrbela Edmond Tapsoba in Ernest Poku, za hamburško ekipo, ki je drugič zaporedoma izgubila, je izenačil Hauke Wahl (32.). Na tej tekmi je gostujoči nogometaš Robert Andrich postavil tudi rekord po številu zaporednih tekem v gosteh brez poraza, zdaj je pri 37.

Bayern je že v petek s 4:0 premagal Werder, tudi na tej tekmi je padel rekord: Harry Kane je dosegel dva gola in z njima postal nogometaš, ki je v eni od petih najmočnejših evropskih lig potreboval najmanj tekem za mejnik sto doseženih golov za klub. Do stotice je prišel na 104. tekmi, prejšnja rekorderja Portugalec Cristiano Ronaldo in Norvežan Erling Haaland sta do te meje prišla na 105 tekmah.

Na večerni tekmi v Mönchengladbachu so gledalci videli spektakularno tekmo z desetimi goli, a brez srečnega konca za domače, ki po menjavi trenerja, začasno ekipo vodi Eugen Polanski, še ostajajo zadnji. Po 47 minutah je sicer kazalo na polom Gladbacha, saj so gostje iz Frankfurta vodili že s 6:0. A so se potem domači vračali, med 72. in 83. minuto dosegli tri gole, enega še v dodatku, a je bilo vseeno premalo za preobrat. Frankfurt je z zmago skočil na četrto mesto.

Nemško prvenstvo, 5. krog, izidi sobotnih tekem:

Heidenheim - Augsburg 2:1 (0:0)

Mainz - Borussia Dortmund 0:2 (0:2)

St. Pauli - Bayer Leverkusen 1:2 (1:1)

Wolfsburg - Leipzig 0:1 (0:1)

(Kevin Kampl je za Leipzig igral od 93. minute).

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 4:6 (0:5)