Bayer z golom v sodnikovem dodatku ohranil niz neporaženosti

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

Bayer je po 30 krogih zabeležil 25 zmag, do petega remija pa je prišel po drami v Dortmundu. V izenačenem dvoboju sicer veliko lepih priložnosti za dosego zadetka ni bilo. Blizu vodstvu so bili v 68. minuti gosti, ko je strel Nathana Telle iz neposredne bližine obranil Gregor Kobel. V 81. minuti pa je po na videz nenevarni akciji zabila domača zasedba, ko je bil z okoli sedmih metrov po voleju z desnico natančen Niclas Füllkrug. V osmi minuti sodnikovega dodatka pa je po podaji iz kota z glavo zadel Josip Stanišić in podaljšal niz neporaženosti lekarnarjev v prvenstvu na 30 tekem.