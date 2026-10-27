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Nogomet

Trije spopadi v nemškem pokalu, vrhunec s tekmo Borussie Dortmund

Dortmund, 27. 10. 2026 14.34 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.D. M.J.
Borussia Dortmund in Eintracht Frankfurt bosta v torek odigrala tekmi v DFB pokalu

Nemški nogometni pokal DFB se ta teden nadaljuje in z njim prenosi na VOYO. Za vas smo že v torek pripravili tri poslastice. Začnemo s spopadom med Hamburger SV-jem in Eintracht Frankfurtom ob 17.55, nadaljujemo pa s spopadoma med Kölnom in Union Berlinom ter Borussio Dortmund in Werder Bremnom od 20.40 naprej.

Ljubitelji nemškega nogometa se lahko veselijo razburljivega dne, ki ga zaznamuje DFB-Pokal – tradicionalno pokalno tekmovanje, v katerem ni prostora za napake. V tem sistemu izločanja je vsaka tekma lahko odločilna, saj se klubi z različnih ravni nemške nogometne piramide borijo za napredovanje v naslednji krog in ohranjanje upanja na osvojitev prestižne lovorike.

Nemški pokal je eno najpomembnejših tekmovanj v nemškem nogometu, v njegovi zgodovini pa še posebej izstopa Bayern München. Bavarski velikan je najuspešnejši klub v zgodovini tega pokala, saj je osvojil kar 21 lovorik – vključno z naslovom v sezoni 2025/2026.

V zadnjih letih so pokal osvojili tudi drugi ugledni nemški klubi. VfB Stuttgart je slavil v sezoni 2024/2025, Bayer Leverkusen leto pred tem, RB Leipzig pa je osvojil dva zaporedna naslova v sezonah 2021/2022 in 2022/2023. Borussia Dortmund je bila zmagovalka v sezoni 2020/2021.

Torkove tekme nemškega DFB pokala na VOYO
Torkove tekme nemškega DFB pokala na VOYO
FOTO: 24ur.com
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