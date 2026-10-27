Trije spopadi v nemškem pokalu, vrhunec s tekmo Borussie Dortmund

Ljubitelji nemškega nogometa se lahko veselijo razburljivega dne, ki ga zaznamuje DFB-Pokal – tradicionalno pokalno tekmovanje, v katerem ni prostora za napake. V tem sistemu izločanja je vsaka tekma lahko odločilna, saj se klubi z različnih ravni nemške nogometne piramide borijo za napredovanje v naslednji krog in ohranjanje upanja na osvojitev prestižne lovorike.

Nemški pokal je eno najpomembnejših tekmovanj v nemškem nogometu, v njegovi zgodovini pa še posebej izstopa Bayern München. Bavarski velikan je najuspešnejši klub v zgodovini tega pokala, saj je osvojil kar 21 lovorik – vključno z naslovom v sezoni 2025/2026.

V zadnjih letih so pokal osvojili tudi drugi ugledni nemški klubi. VfB Stuttgart je slavil v sezoni 2024/2025, Bayer Leverkusen leto pred tem, RB Leipzig pa je osvojil dva zaporedna naslova v sezonah 2021/2022 in 2022/2023. Borussia Dortmund je bila zmagovalka v sezoni 2020/2021.