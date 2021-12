Borussia Dortmund do visoke zmage, Leipzig oddal točki v Augsburgu

Dortmundčani so prvi gol dosegli v 21. minuti, a je sistem VAR naknadno pokazal, da je bil Belgijec Thorgan Hazard v prepovedanem položaju. Dvanajst minut kasneje je norveški stroj za gole Erling Haaland z 11-metrovke dosegel gol, rumeno-črni pa so odpor gostov dokončno zlomili v končnici dvoboja. Najprej je drugi gol dosegel Haaland (82.), končni izid pa je postavil Nizozemec Donyell Malen (89.). Borussia Dortmund za vodilnim Bayernom tako tudi po 16. krogu zaostaja za šest točk.

Na današnji prvi tekmi je Eintracht iz Frankfurta v Mönchengladbachu premagal Borussio s 3:2. Za goste so zadeli Kolumbijec Rafael Borre (45.), Danec Jesper Lindstrom (50.) in Japonec Daiči Kamada (55.), za gostitelje pa Florian Neuhaus (5.) in Alžirec Ramy Bensebaini (54./11 m). Borussia Mönchengladbach tako nadaljuje s serijo slabih rezultatov, to je bil namreč njen še četrti zaporedni poraz.

Union Berlin in Freiburg sta se razšla brez golov, na tekmi med Bayerjem iz Leverkusna in Hoffenheimom pa je bilo 2:2.