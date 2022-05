Borussia Dortmund in Bayer zmagala, Freiburg praznih rok

Dortmundčani na Bavarskem niso posebej blesteli, junak dvoboja pa je bil dvakratni strelec Julian Brandt. Prvi zadetek je dosegel v 26., drugega v 72., zmago pa je potrdil Felix Passlack v 77. minuti. Za zadnjeuvrščeno zasedbo iz Fürtha je edini gol dosegel Jessic Ngankam v 70. minuti. Bayer je bil v Hoffenheimu na robu poraza, na koncu pa je vendarle osvojil vse tri točke. Za tretjeuvrščeno zasedbo iz Leverkusna je dva gola dosegel Čeh Patrik Schick (34., 76.), po enega pa Francoz Moussa Diaby (73.) in Argentinec Lucas Alario (91.). Za gostitelje sta zadela Francoz Georginio Rutter (22.) in Avstrijec Christoph Baumgartner (36.). Freiburg je na domačem stadionu klonil proti Unionu z 1:4. Zasedba iz nemške prestolnice je kar tri gole dosegla v prvi polovici tekme, potem ko so zadeli Grischa Promel (11.), Avstrijec Christopher Trimmel (30.) in Surinamec Sheraldo Becker (41.). Na 1:3 je znižal Lucas Holer (59.), visoko zmago Uniona, ki je po nepopolnem krogu napredoval na šesto mesto, pa je v končnici dvoboja potrdil Madžar Andras Schafer. Wolfsburg je z golom Yannicka Gerhardta v končnici prvega polčasa slavil v Kölnu z 1:0.

Na uvodni in edini tekmi 33. kroga je Bochum premagal Arminio iz Bielefelda z 2:1 (1:1).

Izidi, 33. krog:

Bochum - Arminia Bielefeld 2:1 (1:1)

Köln - Wolfsburg 0:1 (0:1)

Freiburg - Union Berlin 1:4 (0:3)

Greuther Fürth - Borussia Dortmund 1:3 (0:1)

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2:4 (2:1)