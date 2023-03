Borussia je Leipzig oddaljila od boja za prvaka

23. krog nemške Bundeslige sta odprla Borussia iz Dortmunda in Leipzig, ki se borita tudi za naslov nemškega prvaka. Na že pregovorno razprodanem stadionu Signal Iduna Park so bili uspešnejši gostitelji, ki so slavili z 2:1 in se vsaj začasno zavihteli na vrh tabele. V kadru gostov iz Leipziga je bil tudi (nekdanji) slovenski reprezentant Kevin Kampl, ki pa je igral le nekaj zadnjih minut tekme. Leipzig in Borussia se še vedno borita za napredovanje v Ligi prvakov. Po prvem dejanju obračuna osmine finala je med Manchester Cityjem in Leipzigom poravnano (1:1), v obračunu Borussie in Chelsea pa so v minimalni prednosti Nemci.

icon-expand Marco Reus na tekmi Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen FOTO: AP V izenačenem prvem polčasu sta imeli obe ekipi svoje priložnosti, domačim pa je uspelo zabiti dva veljavna zadetka. Najprej so jim namreč sodniki zaradi igranja z roko razveljavili zadetek Juliana Brandta v 13. minuti. Osem minut kasneje pa je Marco Reus uspešno izvedel enajstmetrovko po prekršku vratarja Janisa Blaswicha prav nad kapetanom Dortmundčanov. Ti so vodstvo povišali v 39. minuti, ko je žoga po strelu Emreja Cana našla pot mimo številnih nog v Leipzigovo mrežo. V drugem delu je Leipzig pritiskal in v 74. minuti prišel do znižanja po zadetku Emila Forsberga. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je v igro vstopil v 84. minuti, a skupaj s soigralci neuspešno iskal pot do izenačenja in točke na gostovanju v Dortmundu. icon-link Borussia Dortmund vs Leipzig FOTO: Sofascore.com Še najbolj nevarni so bili v sodnikovem dodatku, a je po strelu Tima Wernerja na golovi črti žogo v kot odbil Nico Schlotterbeck. V soboto bodo poleg obračuna Stuttgart - Bayern še tekme Augsburg - Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach - Freiburg, Bochum - Schalke, Mainz - Hoffenheim in Union Berlin - Köln. V nedeljo bosta še dvoboja Bayer Leverkusen - Hertha Berlin in Wolfsburg - Eintracht Frankfurt. Izid, nemška liga, 23. krog:

Borussia Dortmund - Leipzig 2:1 (2:0)

Reus 21., Can 39.; Forsberg 74.

Kevin Kampl (Leipzig) je igral od 85. minute. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke