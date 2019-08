Borussia Dortmund po preobratu do zmage

Na prvi tekmi drugega kroga nemške Bundeslige je Köln doma gostil Borussio Dortmund. Čeprav so domačini na odmor odšli s prednostjo zadetka, so se na koncu veselili gostje, ki jim je v drugem polčasu uspel popoln preobrat. Rumena podmornica ima po dveh srečanjih prav toliko zmag, medtem ko so kozlički še brez točke.

Paco Alcacer je tudi v letošnji sezoni v izjemni formi. FOTO: AP Domačine je v 29. minuti v vodstvo popeljal Dominick Drexler, ki je bil po podaji iz kota ob pravem času na pravem mestu. To je bil edini strel nogometašev Kölna na vrata Dortmundčanov v celotni tekmi. V drugi polčas je četa Luciena Favrejavstopila bistveno napadalneje, kar se je prvič obrestovalo v 70. minuti. Gostje so hitro izvedli kot, kar je presenetilo domačo obrambo. Jadon Sanchose je tako nekoliko osamljen znašel v kazenskem prostoru, mlademu Angležu pa je z natančnim strelom izkoristil nepozornost Kölnove obrambe.



Sledile so minute obleganja vrat Tima Horna, ki je drugič klonil v 86. minuti. Na desni strani napada so nogometaši Borussie izvedli sijajno kombinacijo podaj, predložek Lukasza Piszczeka pa je kronal rezervist Achraf Hakimi. Piko na i predstavi gostov je v izdihljajih srečanja postavil napadalec Paco Alcacer, za katerega je bil to že tretji zadetek v letošnji sezone Bundeslige. Koln 1 - 3 Borussia dortmund