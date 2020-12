Borussia Dortmund presenetila in (neuradno) odslovila Favreja

63-letni švicarski strokovnjakLucien Favre je bil glavni trener Dortmunda zadnji dve leti in pol. Naloge glavnega trenerja naj bi do konca sezone prevzel dosedanji pomočnik Edin Terzić. V klubu trenerske menjave sicer še niso uradno potrdili.

Poročanje Bildapovzemajo tudi švicarski mediji, ki poudarjajo, da je bil za njihovega rojaka usoden zadnji poraz, da pa Favre v dveh sezonah in pol tudi ni dosegel tistega, kar so v klubu pričakovali. V letih 2019 in 2020 je sicer z ekipo končal na drugem mestu nemškega prvenstva. Skupinski del Lige prvakov aktualne sezone je Borussia Dortmund v skupini z Laziem, Club Bruggom in Zenitom zaključila na prvem mestu s 13 točkami.

Borussia Dortmund ima v svojih vrstah sicer izjemno talentirane nogometaše, med katerimi zagotovo prednjačitaEling Haaland in Jadon Sancho. Seveda pa so tem talentom odlični mentorji starejši in bolj izkušeni nogometaši, kot so 31-letniki Marco Reus, Mats Hummelsin Axel Witsel.