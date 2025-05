Borussia Dortmund še naprej v boju za ligo prvakov

Nemška liga je na samem vrhu vrže odločena, münchenski Bayern je prejšnji teden potrdil 34. naslov prvaka. V soboto je gostil Borussio Mönchengladbah in slavil z 2:0.

Na vrhu imajo Bavarci pred zadnjim krogom 79 točk, Bayer, ki bo končal na drugem je ostal pri 68. Eintracht je s tekmo manj pri 56 točkah, nato sledita Freiburg (55) in Borussia Dortmund (54). Mainz in Leipzig sta pri 51 točkah.

V Leverkusnu je Borussia Bayerju zadala tretji letošnji poraz. Domači so sicer povedli z golom Jeremieja Frimponga po pol ure igre. A že pred glavnim odmorom sta preobrat zrežirala Julian Brandt (33.) in Julian Ryerson (43.). V drugem delu sta prednost povišala še Karim Adeyemi (73.) in Serhou Guirassy (77.), tolažilni gol za domače je v sodnikovem dodatku pristavil Jonas Hofmann.