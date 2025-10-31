Borussia Dortmund stoodstotna pred gostovanjem v Manchestru

Porurci so na gostovanju na Bavarskem imeli predvsem v prvem delu terensko premoč in več priložnosti, toda trdna obramba Augsburga je klonila samo enkrat, ko je po napaki in izgubljeni žogi v 37. minuti zadel Serhou Guirassy . V nadaljevanju so bili nogometaši Augsburga bolj enakovredni, a zadetka niso dosegli.

Dortmundčani bodo po zmagi v Augsburgu lahko samozavestno odpotovali na Otok, kjer jih v sredo čaka obračun četrtega kroga ligaškega dela Lige prvakov proti Manchester Cityju. Tekmo bomo v živo prenašali na Kanalu A in VOYO.

S tremi točkami in po šesti zmagi so zdaj nogometaši Borussie pri 20 točkah, s čimer so se povzpeli na drugo mesto.

Na prvem mestu ostaja Bayern, najmočnejša nemška ekipa v tej sezoni še ne pozna poraza in je še vedno stoodstotna s 24 točkami.

Bayern v soboto na Allianz Areni čaka eden od dveh derbijev kroga s petim Bayerjem iz Leverkusna. V drugem obračunu ekip z vrha pa se bosta udarila Leipzig Kevina Kampla in Stuttgart, ki sta po novem na tretjem in četrtem mestu. Šesti Eintracht bo gostoval pri Heidenheimu.

V soboto bodo še tekme Mainz - Werder Bremen, St. Pauli - Borussia Mönchengladbach in Union Berlin - Freiburg, krog pa se bo v nedeljo končal z dvobojema Köln - Hamburg in Wolfsburg - Hoffenheim.