Borussia Dortmund v superpokalu boljša od Bayerna

Čeprav superpokalna lovorika zagotovo nima takšne teže kot ostala državna tekmovanja, sta obe strani tekmo začeli s praktično najboljšima enajstericama. V prvem polčasu smo videli kopico lepih priložnosti, a sta mreži Marwina Hitza in Manuela Neuerja mirovali.



V drugem delu so domačini – tekmo je gostil Signal Iduna Park – prišli do vodstva že v tretji minuti nadaljevanja. Sijajno akcijo je na desni strani napada izvedel nadarjeni Jadon Sancho, ki je s podajo zaposlil španskega napadalca Paca Alcacerja, ta pa je v slogu lanske sezone natančno meril v spodnji levi kot gostujočih vrat. Nadarjeni angleški mladenič je dobrih 20 minut za prvim zadetkom znova stopil na sceno. V protinapadu je žogo sprejel na sredini igrišča in praktično sam stekel do vrat gostov. Tako Jerome Boatengkot David Alabasta bila za 19-letnika prepočasna, zadetka pa ni uspelo preprečiti niti Neuerju, ki si tekme zagotovo ne bo zapomnil v najlepšem spominu, saj si je privoščil kar nekaj napak.