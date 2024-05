Pred povratnima dvobojema Lige prvakov Dortmund do zmage, Bayern poražen

Nemška predstavnika v elitni Ligi prvakov sta z različnim uspehom opravila generalki. Precej bolj so lahko zadovoljni v porurski ekipi, ki je kar s 5:1 ugnala Augsburg, pri čemer je štiri gole dosegla že do 34. minute.

Dva gola je prispeval Youssoufa Moukoko , med strelce pa se je vpisal tudi ljubljenec navijačev Marco Reus , ki ne bo podaljšal pogodbe z rumeno-črnimi in je tako odigral svojo zadnjo tekmo pred domačimi gledalci.

Derbi kroga je bil v Stuttgartu, kjer Bayern ni bil kos razpoloženim domačim igralcem. Leonidas Stergiou je dosegel prvi gol, za goste pa je izenačil Harry Kane z bele točke. Angleški napadalec je za 36. zadetek v letošnji sezoni Bundeslige potreboval le 32 krogov, s čimer je popravil 60 let star rekord Uweja Seelerja , ki je za toliko golov potreboval 38 tekem. V končnici sta zmago domačim zagotovila Jeong Wooyeong in Silas Katompa Mvumpa .

Borussia Dortmund bo v torek gostovala na Parku princev, Bayern München pa v sredo pri Realu iz Madrida. Črno-rumeni so si na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov priigrali minimalno prednost (1:0) proti PSG-ju, Bavarci pa so remizirali z Madridčani (2:2). Prenos obeh povratnih tekem bo s studijskim delom od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO.