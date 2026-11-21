Zasedba iz Porurja je dolgo časa potrebovala, da je zlomila odpor trenutno zadnjeuvrščene ekipe v bundesligi iz Mönchengladbacha. Zmagoviti gol je dosegla šele v 80. minuti, ko je izkušeni domači vratar Daniel Batz nerodno posredoval pri ne preveč močnem strelu Felixa Nmeche z roba kazenskega prostora, ko mu je žoga spolzela iz rok in končala v njegovi mreži.

Črno-rumeni iz Dortmunda na današnji tekmi niso blesteli, so pa izkoristili petkov spodrsljaj branilcev naslova iz Münchna, ki so na uvodni tekmi kroga pred domačimi gledalci le remiziral proti Kölnu. Bavarsko zasedbo sta - bolj kot točkovni izpad - prizadeli poškodbi obeh zvezdnikov Harryja Kana in Michaela Oliseja. Angleški napadalec, letošnji dobitnik zlate žoge, je danes že prestal operacijo strgane vezi v levem gležnju in bo izven igrišča vsaj tri mesece, medtem ko bo kreativni francoski krilec zavoljo lažje poškodbe stopala predvidoma odsoten nekaj dni, čeravno je Allianz Areno zapustil na berglah.