Zasedba iz Porurja je dolgo časa potrebovala, da je zlomila odpor trenutno zadnjeuvrščene ekipe v bundesligi iz Mönchengladbacha. Zmagoviti gol je dosegla šele v 80. minuti, ko je izkušeni domači vratar Daniel Batz nerodno posredoval pri ne preveč močnem strelu Felixa Nmeche z roba kazenskega prostora, ko mu je žoga spolzela iz rok in končala v njegovi mreži.
Črno-rumeni iz Dortmunda na današnji tekmi niso blesteli, so pa izkoristili petkov spodrsljaj branilcev naslova iz Münchna, ki so na uvodni tekmi kroga pred domačimi gledalci le remiziral proti Kölnu. Bavarsko zasedbo sta - bolj kot točkovni izpad - prizadeli poškodbi obeh zvezdnikov Harryja Kana in Michaela Oliseja. Angleški napadalec, letošnji dobitnik zlate žoge, je danes že prestal operacijo strgane vezi v levem gležnju in bo izven igrišča vsaj tri mesece, medtem ko bo kreativni francoski krilec zavoljo lažje poškodbe stopala predvidoma odsoten nekaj dni, čeravno je Allianz Areno zapustil na berglah.
V taboru 35-kratnih nemških prvakih imajo v zadnjem času silne težave s poškodbami. Na prisilnem dopustu so že dlje časa Luis Diaz, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari in kapetan Manuel Neuer, po malo manj kot mesecu dni odsotnosti pa se je na trenersko klop vrnil Vincent Kompany. Lekarnarji iz Leverkusna so se poigrali s Paderbornom. Za visoko zmago s 4:0 je dva gola dosegel Afonso Moreira, po enega pa Patrik Schick in Equi Fernandez.
Eintracht iz Frankfurta je z golom Jonathana Burkardta ugnal Hoffenheim z 1:0, Leipzig pa je bil v nemški prestolnici boljši od Herthe s 5:1. Za goste so zadeli Antonio Nusa, Romulo, Brajan Gruda, Rocco Reitz in Ridle Baku, za Berlinčane pa je edini gol prispeval Michel Aebischer. Freiburg je šele v drugem polčasu strl odpor Elversberga, edini gol je v 68. minuti dosegel Igor Matanović.
Nemško prvenstvo, 10. krog, sobotne tekme, izidi:
Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)
Bayer Leverkusen - Paderborn 4:0 (1:0)
Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 1:0 (1:0)
Elversberg - Freiburg 0:1 (0:0)
Union Berlin - Leipzig 1:5 (1:1)
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