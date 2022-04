Borussia Dortmund že v prvem polčasu odvrgla petardo volkovom

Volkovi iz Wolfsburga v Dortmundu niso vedeli, od kod dežuje. Če so prvih 20 minut uspeli zadržati nalete domače ekipe, pa je potem začelo padati od vsepovsod. V roku petih minut (od 24. do 28.) so zadeli vsega 17-letni branilec Tom Rothe, izkušeni Belgijec Axel Witsel in Švicar Manuel Akanji. Zajetna prednost domačinom ni bila dovolj, v 35. minuti je zadel še Emre Can, nato pa tri minute pozneje še prvi zvezdnik ekipe Erling Braut Haaland. Po koncu prvega polčasa je bil zmagovalec odločen, jasno je bilo, da se bodo volkovi v drugem delu borili le še za preživetje ... Ko je za 6:0 v 54. minuti tekme znova zadel Haaland, je kazalo na pravcato katastrofo, a Dortmundčani so stopili s plina, gostje pa so prek vezista Ridla Bakuja prišli do častnega zadetka.