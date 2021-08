Haaland z golom v sodnikovem podaljšku spet mož odločitve

Čeprav so Dortmundčani v prvem delu prevladovali in proti vratom Hoffenheima sprožili deset strelov, so bili bližje vodstvu gosti. Hrvat Andrej Kramarić je v drugi minuti z glavo zadel vratnico. Začetek drugega polčasa je pripadel domačim. Po lepi kombinaciji dveh osemnajstletnikov, Juda Bellinghama in Giovannija Reyne, je z roba kazenskega prostora zadel slednji. Kramarić je imel v 59. minuti na nogi izenačenje, a ga je v boju iz oči v oči ukanil Gregor Kobel. Je pa Hoffenheim prišel do izenačenja v 61. minuti, ko je lepo podajo Dennisa Geigerja izkoristil Christoph Baumgartner.