Nogometaši Borussie dve uri v letalu čakali na polet iz Manchestra

Frustracija nogometašev Borussie Dortmund, ki so v 4. krogu Lige prvakov z 1:4 izgubili proti Manchester Cityju, se je nadaljevala tudi na letališču, ko so se Nemci odpravljali v domovino. Dortmundska zasedba je namreč morala v letalu na pisti več kot dve uri čakati na vzlet.