Nogomet
Nogomet

Nogometaši Borussie dve uri v letalu čakali na polet iz Manchestra

Manchester, 07. 11. 2025 14.42

S.V.
2

Frustracija nogometašev Borussie Dortmund, ki so v 4. krogu Lige prvakov z 1:4 izgubili proti Manchester Cityju, se je nadaljevala tudi na letališču, ko so se Nemci odpravljali v domovino. Dortmundska zasedba je namreč morala v letalu na pisti več kot dve uri čakati na vzlet.

Letalo Borussie Dortmund
Letalo Borussie Dortmund FOTO: AP

Premalo zaposlenih na letališču v Manchestru je povzročilo kaos s prtljago in odhodi letal. To so občutili tudi nogometaši dortmundske Borussie, ki so morali po bolečem in visokem porazu proti sinjemodrim več kot dve uri čakati v letalu. 

Nemci so na račun tega v domovino prispeli tri ure kasneje, kot je bilo načrtovano, zato je bil hrvaški trener Niko Kovač primoran odpovedati trening. 

