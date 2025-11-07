Nogometaši Borussie dve uri v letalu čakali na polet iz Manchestra

Frustracija nogometašev Borussie Dortmund, ki so v 4. krogu Lige prvakov z 1:4 izgubili proti Manchester Cityju, se je nadaljevala tudi na letališču, ko so se Nemci odpravljali v domovino. Dortmundska zasedba je namreč morala v letalu na pisti več kot dve uri čakati na vzlet.
Premalo zaposlenih na letališču v Manchestru je povzročilo kaos s prtljago in odhodi letal. To so občutili tudi nogometaši dortmundske Borussie, ki so morali po bolečem in visokem porazu proti sinjemodrim več kot dve uri čakati v letalu.
