Borussia iz M'gladbacha na Allianz Areni odščipnila točki Bayernu

Bayernov spodrsljaj je izkoristil berlinski Union. Po štirih krogih sta obe ekipi zbrali po deset točk, bavarska ekipa pa je na prvem mestu zaradi boljše razlike v golih. Zasedba iz nemške prestolnice je danes v Gelsenkirchnu visoko zmagala s 6:1. Po dvakrat sta zadela Surinamec Sheraldo Becker in Sven Michel, po enkrat pa Norvežan Morten Thorsby in Janik Haberer. Za povratnika v bundesligo je edini gol dosegel Marius Bulter z 11-metrovke.

Prvo zmago v tej sezoni so dosegli nogometaši iz Leipziga. Po neodločenih izidih s Stuttgartom in Kölnom ter porazu proti berlinskemu Unionu so na domačem igrišču na kolena položili tekmece iz Wolfsburga. Oba gola je dosegel Francoz Christopher Nkunku, prvega v peti minuti z 11-metrovke, drugega pa v 90. minuti. Kampl je za gostitelje igral do 64. minute, ko ga je zamenjal Malijec Amadou Haidara.

Do prve zmage v tej sezoni so prišli tudi lekarnarji iz Leverkusna, ki so v Mainzu zmagali s 3:0. Gosti so temelje za zmago postavili med 29. in 41. minuto, ko je dva gola dosegel Nizozemec Jeremie Frimpong, enega pa Argentinec Exequiel Palacios.

Hoffenheim je z golom Dennisa Geigerja v 39. minuti premagal Augsburg z 1:0, Borussia iz Dortmunda pa je z identičnim izidom v Berlinu ukanila Hertho. Edini zadetek je v 32. minuti dosegel Francoz Anthony Modeste.

Freiburg je že v petek premagal Bochum z 1:0, v nedeljo pa bosta še dve tekmi Köln - Stuttgart in Werder Bremen - Eintracht Frankfurt.