Veliki preobrat v Mönchengladbachu, Bayern na kolenih

Tekmeca sta uvodno tekmo 15. kroga pričakala v različnem stanju. Vodilni Bayern je na zadnjih petih tekmah zmagal trikrat in dodal dva remija ter drži prvo mesto na razpredelnici, domačo Borussio, ki je sezono odlično začela tako v Ligi prvakov kot v domačem prvenstvu, pa je v zadnjem obdobju ujela kriza rezultatov. Na zadnjih petih dvobojih so zeleno-beli iz Mönchengladbacha slavili le enkrat. Bayern se je z zmago v prejšnjem krogu znova zavihtel na vrh lestvice. Aktualni Nemški prvak se je v prvem polčasu znašel v zaostanku z 0:2 proti Mainzu, a v nadaljevanju je sledil veliki preobrat (5:2). Bavarci so na krilih te zmage in okrepljene samozavesti napadalno krenili tudi v dvoboju proti Borussii in od prve minute prevzeli terensko pobudo. Gostitelji so prednost v kakovosti tekmeca skušali nevtralizirati s fanatično borbenostjo in taktično dovršenostjo, v napadu pa so se bolj ali manj naslanjali na hiter prenos žoge čez polovico in protinapade. Borussii je nekaj časa uspevalo držati ničlo, potem pa so gostje hitro dosegli dva zadetka. Povedli so po neumnosti domačih. Po nespametnem igranju z roko domačega nogometaša je bil iz enajstmetrovke zanesljiv PoljakRobert Lewandowski (1:0). Bavarci so vodstvo ekspresno oplemenitili. Hitro akcijo gostov je z uspešnim strelom z roba kazenskega prostora učinkovito zaključil Leon Goretzka(2:0).