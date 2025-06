Borussia ni zmogla prek Fluminenseja, River Plate do zmage

V skupini F je ekipa iz Dortmunda igrala proti brazilskemu predstavniku, ki je bil nevarnejši na tekmi, a se tekma končala brez zadetkov. V skupini F sta sicer še korejski Ulsan in južnoafriški Mamelodi Sundowns, ta dva se bosta merila v noči na sredo.

V skupini E je River Plate iz Buenos Airesa moči meril z japonsko zasedbo Urawa Red Diamonds in jo zanesljivo ugnal. Zmago Argentincem so prinesli zadetki Facunda Colidia, Sebastiana Driussija in Maximiliana Meze. V tej skupini sta še mehiški Monterrey in milanski Inter, ki ju dvoboj čaka ob 3. uri zjutraj.