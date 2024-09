Borussia s 4:2 odpravila Heidenheim

Nogometaši Borussie Dortmund so doma brez težav ugnali Heidenheim in se vsaj začasno prebili na vrh prvenstvene lestvice. Slavili so s 4:2, gole so za zmago prispevali Donyell Malen, Karim Adeyemi, ki je bil natančen dvakrat, piko na i pa je z uspešno izvedeno enajstmetrovko postavil kapetan domačih Emre Can.