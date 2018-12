Borussia še naprej korak pred vsemi v Bundesligi, Bayern tokrat zelo prepričljiv

Tudi po porurskem derbiju, že 177. po vrsti med Borussio iz Dortmunda in Schalkejem, je popolnoma jasno, da so rumeno-črni še naprej prvi kandidat za naslov nemškega prvaka. Borussia je na gostovanju v Gelsenkirchnu slavila z 2:1 in zadržala devet točk naskoka na lestvici pred Bayernom, ki je doma visoko ugnal Nürnberg (3:0).

Paco Alcacer FOTO: AP Izidi 14. kroga:

Werder– Fortuna (D) 3:1 (1:1)

Mohwald 20., Harnik 71., Sargent 78.; Lukebakio 43./11-m Bayern – Nürnberg 3:0 (2:0)

Lewandowski 9., 27., Ribery 56. Schalke – Borussia (D)1:2 (0:1)

Caligiuri 61./11-m; Delaney 7., Sancho 74. Bayer (L)– Augsburg 1:0 (0:0)

Alario 75. Freiburg– RB Leipzig 3:0 (2:0)

Petersen 12., Waldschmidt 45./11-m, Frantz 52.

Kevin Kampl (Leipzig) je igral do 64. minute. Wolfsburg – Hoffenheim 2:2 (2:1)

Bičakčić 28./ag, Ginczek 31.; Belfodil 4., Kramarić 71. Hertha – Eintracht 1:0 (1:0)

Grujić 40.