Borussia slavila v Berlinu in se znova približala vrhu

Nogometaši Borussie iz Dortmunda so v 13. krogu nemškega prvenstva gostovali pri berlinski Herthi. Zgodnja zadetka Jadona Sancha in Thorgana Hazarda sta bila dovolj za slavje rumene podmornice z 2:1. Do zmage tudi RB Leizpig našega Kevina Kampla, ki pa ga tokrat zaradi poškodbe ni bilo v kadru za tekmo.

Jadon Sancho je bil znova med strelci. FOTO: AP V 17. minuti tekme na Olimpijskem stadionu v Berlinu je Borussia vodila že z 2:0. Prvi zadetek je zabil Jadon Sancho, kmalu za tem pa je povišal Thorgan Hazard. V 34. minuti je z zvrhano mero sreče in iznajdljivosti znižalVladimir Darida. Čeh je žogo spretno preusmeril po strelu Dodija Lukebakia. Tik pred koncem polčasa je domače navijače v dobro spravil še drugi rumeni karton Matsa Hummelsa, a njihovi ljubljenci v drugem delu tega niso znali izkoristiti. Ostalo je pri 1:2. Nemško prvenstvo, 13. krog, rezultati: Hertha Berlin - Borussia Dortmund 1:2 (1:2)

Darida 34.; Sancho 15., Hazard 17.

RK: Hummels 45. Paderborn - RB Leizpig 2:3 (0:3)

Mamba 62., Gjasula 73.; Schick 3., Sabitzer 4., Werner 26. Bundesliga