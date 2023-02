Borussia stavi na rumeni zid, Chelsea na številne okrepitve

Gostje so v Dortmund pripotovali s skromno popotnico dveh remijev brez zadetkov proti Liverpoolu in Fulhamu, a zato ne bodo nič manj motivirani. "V Ligi prvakov igraš samo z razmišljanjem, da zmagaš. Tudi v sredo ne bo nič drugače. Realnost je, kakršna je. Nismo v najboljši formi, a Liga prvakov je novo tekmovanje, v katerem bomo skušali obrniti nov list. Na igrišču moramo dokazati, da si zaslužimo ta dres," je povedal kapetan gostov Cesar Azpilicueta.

Trener Graham Potter pa je izpostavil formo, ki jo je po svetovnem prvenstvu ujela Borussia: "So zelo organizirana ekipa, ki se čvrsto brani in dobro napada. Imajo ogromno kvalitetnih posameznikov. Zato me niti ne čudi, da so v takšni formi. To bo izjemen test za nas, sploh zato, ker bomo igrali 80 tisoč navijači. Komaj čakamo."