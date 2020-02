Borussia učinkovita pred spopadom s Parižani

Borussia je goste iz Frankfurta v prvem polčasu dolgo lomila, potem pa je v 33. minuti z lepim strelom z roba kazenskega prostora domače navijače v delirij spravil Poljak Lukasz Pisczek in rumeno-črnim olajšal delo pred nadaljevanjem. Gostitelji, ki jih prihodnji teden čaka prva tekma osmine finala Lige prvakov proti pariški zvezdniški zasedbi PSG, so Eintracht uspeli streti dovolj hitro, da so lahko večji del drugega polčasa odigrali v nižji prestavi in hranili moči za precej zahtevnejši dvoboj s serijskimi francoskimi prvaki. Znova se je med strelce vpisal tudi norveški čudežni nogometni deček Erling Braut Haaland, ki je v 54. minuti zabil za 3:0, končni rezultat pa je z lepim strelom z razdalje postavilRaphael Guerrero (4:0). Borussia se je z zmago vodilnemu Bayernu, ki ga tekma 22. kroga še čaka, približala na točko.



Izid:

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 4:0 (1:0)

Pisczek 33., Sancho 49., Haaland 54., Guerrero 74.