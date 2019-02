Borussia vse bolj po notah angleškega najstnika Sancha

Dortmundska Borussia, že nekaj časa zanesljivo prva ekipa Bundeslige, se je zelo mučila na domači tekmi proti Bayerju iz Leverkusna in prišla do tesne, a pomembne zmage (3:2), ki jo utrjuje na vrhu Bundeslige. Dortmundčani so s tem vsaj malo pozabili na zaušnico v Ligi prvakov, ko so v Londonu visoko izgubili (0:3) in imajo slabe možnosti za preboj v četrtfinale. Nemški tisk pa opeva angleškega najstnika Jadona Sancha.

Jadon Sancho FOTO: AP Borussia iz Dortmunda je bila pred dvobojem z ekipo iz Leverkusna v kočljivem položaju, saj je bila za njo zaušnica iz Londona (0:3), ko so rumeno-črni odigrali najslabšo tekmo v sezoni v najbolj kočljivem trenutku in si bolj ali manj že obrisali pod nos preboj med osem najboljših v Ligi prvakov. Farmacevti so bili v prvem polčasu celo boljši, a niso zabili gola, zato pa je izjemni Anglež Jadon Sancho, daleč najboljši posameznik dvoboja razveselil domače navijače z golom za 2:1, zadetkom, ki je dokončno prelomil v korist Borussie. Sijajni angleški najstnik je fantastično zadel z dobrih desetih metrov. Bayer je v nadaljevanju še poskušal, zmanjšal zaostanek na gol, a je zmaga ostala doma in Borussia ima po 23. krogih še naprej tri točke prednosti pred Bayernom. "Če Borussiana tekmi ne bi imelaSancha, ne bi osvojila vseh točk. Vidi se, oziroma bilo je očitno, da je katastrofa iz Londona pustil posledice na nekaterih igralcih. Na srečo imajo v ekipi mladega Angleža, ki je potegnil voz proti Bayerju in bil najzaslužnejši za zmago rumeno-črnih. Brez njega treh točk prav gotov ne bi osvojili," je prepričan nemški Bild.



Izidi 23. kroga:

Werder - Stuttgart 1:1 (1:1)

Klaassen 45.; Zuber 2. Bayern - Hertha 1:0 (0:0)

Javi Martinez 62.

RK: Rekik 84./Hertha Borussia - Wolfsburg 0:3 (0:1)

Gerhardt 38., Mehmedi 68., 83. Freiburg- Augsburg 5:1 (3:0)

Petersen 9., 43., Grifo 30., Waldschmidt 64., Niederlechner 85.; R.Khedira 52. Mainz - Schalke 3:0 (1:0)

Onisiwo 18., 84., Mateta 73. Fortuna Düsseldorf - Nürnberg 2:1 (0:1)

Ewerton 62./ag, Ayhan 84.; Löwen 41.

RK: Pereira 4./Nürnberg Hannover - Eintracht 0:3 (0:0)

Rebić 54., Jović 63., Kostić 90. Borussia (D)- Bayer (L) 3:2 (2:1)

Zagadou 30., Sancho 38., Götze 60.; Volland 37., Tah 75.