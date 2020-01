Borussia za Haalanda postavila odškodnino

Borussia je opravila dober posel, o tem ni dvoma. Erling Braut Haaland je postavil nov rekord Bundeslige, pa čeprav je v prvenstvu odigral le 59 minut po prestopu iz avstrijskega Salzburga. A v tem času je dosegel pet golov, kar ga uvršča na vrh seznama za nov ligaški rekord. Borussia je ob prestopu plačala 22,8 milijona evrov odškodnine, nemški klub pa je že postavil novo vsoto, ki jo bo moral plačati naslednji klub, ki bo želel nogometaša odkupiti.

Nova višina odškodnine je 75 milijonov evrov, po transfermarktu pa je njegova vrednost trenutno 45 milijonov evrov. Zanimivo je, da je bila nogometna vrednost mladeniča še septembra lani le 12 milijonov evrov. Z goli, ki jih dosega, pa njegova vrednost le raste, poleg Borussie sta se zanj zanimala tudi Manchester United in Juventus.

Haaland ima z Borussio pogodbo do leta 2024, ob omenjeni odškodnini pa lahko prestopi v drugo sredino prihodnje poletje (2021). Omenjena vsota 75 milijonov evrov bi morala pokriti vse stroške, ki jih ima Borussia z nogometašem: njegovo plačo in bonusi, ki jih ima v pogodbi, izplačano odškodnino Salzburgu in tudi agentovo provizijo. Haaland pri Borussii zasluži osem milijonov evrov na sezono in je četrti najbolje plačani igralec moštva (na vrhu klubske lestvice je Marco Reus z 12 milijoni evrov).

