Borussia zaradi pandemije z izgubo 45 milijonov evrov

Vodilni možje BVB so v finančnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh borze, zapisali, da sta dvomesečni premor in zaključek sezone za zaprtimi vrati, brez navijačev in gledalcev na tribunah, "vplivala na vsa področja prihodkov in odhodkov".Končne številke za sezono 2019/20 se še lahko spremenijo glede na več vprašanj, vključno s prihodki od prodaje igralcev, so sporočili iz kluba.

Dortmund, ki je prejšnjo sezono končal s presežkom v višini 17,4 milijona evrov in je tudi prej ustvaril dobiček, je optimističen glede kritja izgube. Dortmundčani namreč razpolagajo s kar 355 milijonov evrov vrednim kapitalom oziroma premoženjem.Vsaj nekaj pričakujejo tudi od transferja Jeremyja Toljana. Petindvajsetletnik kot posojeni igralec igra za Sassuolo. Italijanski klub je pripravljen za pet milijonov evrov odkupiti njegovo pogodbo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.