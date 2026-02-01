Borussia zmanjšala zaostanek za Bayernom

Borussia v obračunu proti zadnjeuvrščenemu Heidenheimu ni blestela, na koncu pa je na domačem stadionu Westfalen osvojila načrtovane točke. Povedla je v 44. minuti, ko je zadel Waldemar Anton, v peti minuti sodniškega podaljška pa je izenačujoči gol dosegel Julian Niehues. V začetku drugega dela tekme je Niehues dosegel še svoj drugi zadetek na tekmi za vodstvo z 2:1, nato pa so gostitelji stvari le postavili na pravo mesto. Med 68. in 69. minuto je Serhou Guirassy dosegel dva zadetka, prvega z enajstmetrovke, v končnici dvoboja pa je isti igralec zapravil možnost za "hat-trick", njegov drugi strel z bele pike je zletel čez gol.

Na drugi nedeljski tekmi je Stuttgart premagal Freiburg z 1:0 in s petega napredoval na četrto mesto. Odločilni gol je v 90. minuti dosegel Ermedin Demirović.