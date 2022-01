Borussia Dortmund naluknjala mrežo Freiburga

Na uvodni tekmi 19. kroga nemške Bundeslige sta se pomerila Borussia Dortmund in Freiburg. Gostitelji so zanesljivo in visoko zmagali (5:1), po dva gola sta dosegla Thomas Meunier in Erling Braut Haaland. Borussia je na drugem mestu prvoligaške lestvice z majhnim zaostankom za vodilnim Bayernom.

icon-expand Erling Haaland je z dvema goloma pomagal Borussii do zmage proti Freiburgu. FOTO: AP Borussia se je z zmago približala le na tri točke zaostanka (ima odigrano tekmo več) za vodilnim moštvom lige, münchenskim Bayernom (43:40). Bavarce v soboto čaka gostovanje pri šestouvrščenem Kölnu. Po prvem polčasu je bil izid 3:0, ko je uvodna zaporedna gola dosegel Belgijec Thomas Meunier (v 14. in 29. minuti), nato pa je njegovemu zgledu sledil mladi zvezdnik Borussie Erling Braut Haaland. Slednji je prav tako dvakrat zapored premagal vratarja Freiburga, uspešen je bil v podaljšku prvega polčasa (45.+1) in v 75. minuti. Na koncu se je med strelce za končnih 5:1 vpisal še Mahmoud Dahoud v 86. minuti. Za Freiburg, ki je na četrtem mestu lestvice, je gol dosegel Ermedin Demirović v 61. minuti. icon-link Borussia Dortmund - Freiburg FOTO: Sofascore.com Izid:

Borussia Dortmund - Freiburg 5:1 (3:0)

Meunier 14., 29., Haaland 45.+1, 75., Dahoud 86.; Demirović 61

