16. krog nemške Bundeslige je postregel z izjemno razburljivim obračunom med Borussio iz Dortmunda in Augsburgom. Domači so trikrat vodili, a so gostje vselej uspeli izenačiti. Ko pa je Gio Reyna v 78. minuti še četrtič zabil za Borussio, je Augsburg ostal brez odgovora in pri zmagi s 4:3.

icon-expand Sebastien Haller se je vrnil, potem ko je uspešno okreval po raku na modih. Vigro je vstopil v drugem polčasu. FOTO: AP Več sledi! icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke