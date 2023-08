Borussii le točka pri Bochumu, na vrhu razpredelnice Union Berlin

Berlinčani, ki bodo igrali tudi v skupinskem delu Lige prvakov, so še drugič zapovrstjo slavili s 4 : 1, tokrat so bili v gosteh boljši od novega prvoligaša Darmstadta. Večji del dvoboja je moštvo iz nemške prestolnice igralo z nogometašem manj, potem ko je Brendan Aaronson v 21. minuti prejel še drugi rumeni karton. Kljub temu je zasedba Uniona zanesljivo slavila. Dva gola je dosegel novinec Robin Gosens. Poln izkupiček imata po dveh krogih za zdaj še Wolfsburg in Freiburg. Prvi je v gosteh premagal Köln z 2 : 1, drugi pa je tik pred koncem strl odpor Werderja iz Bremna za zmago z 1 : 0.

Točki je oddala Borussia Dortmund, ki je v drugem polčasu izničila vodstvo domačih. Zmage se je veselil še Hoffenheim, ki je bil s 3 : 2 boljši od Heidenheima.

Izidi, 2. krog:

Leipzig - Stuttgart 5:1

Henrichs 51., Olmo 63., Openda 66., Kampl 74., Simons 76.; Guirassy 35.

(Kevin Kampl je igral celo tekmo za Leipzig in dosegel gol za 4 : 1, Benjamin Šeško je za Leipzig v igro vstopil v 79. minuti)

Heidenheim - Hoffenheim 2:3 (1:0)

Beste 26., Pieringer 58.; Beier 77., Kaderabek 80.

Kramarić 90./11-m Beste je v 16. minuti zapravil 11-m.

Köln - Wolfsburg 1:2 (0:0)

Waldschmidt 55.; Wind 62., 73.

Darmstadt - Union Berlin 1:4 (1:3)

Mehlem 24.; Gosens 4., 34., Behrens 39., Doekhi 65.

RK: Aaronson 21./Union Berlin

Freiburg - Werder Bremen 1:0 (0:0)

Philipp 96.

Bochum - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Stiger 13.; Malen 56.