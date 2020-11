Borussie (za zdaj) ne skrbi: S Haalandom imamo dolgoročne načrte

Borussia Dortmund ima še kako sveže (in boleče) izkušnje s slovesi najboljših posameznikov, že takoj po podpisu pogodbe z norveškim napadalcem Erlingom Haalandom pa so se pojavila namigovanja, da bi lahko Norvežan po zaslugi klavzule v pogodbi hitro zapustil Dortmund. A to se kljub njegovim odličnim predstavam v črno-rumenem dresu (za zdaj) še ni zgodilo, nelagodje med navijači pa se je po novi blesteči predstavi Haalanda v Ligi prvakov, ko je Clubu Bruggeju zabil dva gola ob zmagi s 3:0, odločil pomiriti športni direktor Borussie Michael Zorc .

Španski mediji, med njimi športni dnevnik iz Madrida AS, so se že večkrat razpisali o želji madridskega Reala, da bi si v prihodnjih letih zagotovil Skandinavčeve usluge. ASje na svoji spletni strani zapisal, da v letu 2021 sledi zaključek lova na Kyliana Mbappeja(Paris Saint-Germain) in Eduarda Camavingo(Rennes), tako da naj bi bil Haaland v čakalnici Santiaga Bernabeua za leto 2022.

"Kaže nam pot, to je za nas dobro. Ne verjamem v umetno zaviranje pozitivnega razvoja,"je še dodal Zorc, medtem ko ASpoudarja, da vse kaže, da bi poleti 2022 lahko Real v Dortmund poslal prvo uradno ponudbo.

"Kot je izvedel AS, je bil v trenutku, ko so januarja 2019 sklenili pogodbo, sklenjen tudi ustni dogovor med Minom Raiolo, igralčevim agentom, in vodilnimi možmi Borussie. V principu se govori o odkupni klavzuli v višini 75 milijonov evrov, ki bi postala veljavna leta 2022, a v resničnosti se bo treba usesti za mizo in pogajati. Čeprav se–kot razkrivamo–po danih obljubah sodeč ne bo treba truditi tako zelo kot v nedavni sagi med (Jadonom) Sanchom in Manchester Unitedom,"sporočajo iz Madrida.

Norveški dvojec na Bernabeuu?

Nogometaš, ki je nedavno osvojil tudi nagrado Golden Boy, ki jo najboljšemu mlademu nogometašu podeli italijanski dnevnik Tuttosport, pa medtem še vedno serijsko dosega gole tako za klub kot za reprezentanco. Nedavno je dosegel štiri gole na ligaškem obračunu s Hertho, nato je z dvema goloma proti Bruggeju postal nogometaš, ki je v Ligi prvakov najhitreje dosegel skupno 16 zadetkov. To mu je uspelo na vsega 12 tekmah, prejšnja rekorderja, Nizozemec Ruud van Nistelrooyin Španec Roberto Soldado, sta za ta dosežek potrebovala 19 tekem. V tej sezoni je za zdaj pri 17 golih na 13 tekmah, deset zadetkov je dosegel v 1. Bundesligi, kjer le za gol zaostaja za nekdanjim članom Dortmunda Robertom Lewandowskim(Bayern)na vrhu lestvice strelcev, tako da je še vedno povsem v igri tudi za zlati čevelj. Za Borussio je za zdaj na 31 tekmah zabil neverjetnih 33 golov.

"To je divje povprečje iz druge ere. Njegov 'poker' proti Herthi mu je pomagal podreti rekord Uweja Seelerja, ki je veljal 57 let. Če pogledamo še malce bolj nazaj, lahko vidimo, da je dosegel 67 golov na 60 tekmah, odkar je debitiral kot profesionalec in postal članski norveški reprezentant. V reprezentanci si deli slačilnico in na zelenici sodeluje z Martinom Oedegaardom (21 let), to pa je dvojec, ki ga na Paseo de la Castellana (tam stoji Santiago Bernabeu, op. a.) želijo združiti."