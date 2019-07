Borusssia v Notre Damu ugnala oslabljene evropske prvake

Za nemško ekipo so zadeliPaco Alcacer(3.),Thomas Delaney (53.) in Jacob Bruun Larsen (58.), za angleško pa Harry Wilson (35.) in Rhian Brewster(75./11 m). Izbranci nemškega stratega na angleški klopi Jürgen Klopp so nastopili oslabljeni, manjkala sta BrazilcaRoberto Firmino inAlisson, Egipčan Mohamed Salah in Senegalec Sadio Mane.

Liverpool bo naslednjo tekmo na ameriški turneji igral v nedeljo, na stadionu Fenway Park v Bostonu se bo pomeril s špansko Sevillo.



Izid:

Borussia (D)- Liverpool 3:2 (1:1)

Alcacer 3., Delaney 53., Larsen 58.; Wilson 35., Brewster 75./11m