Slovenke v kvalifikacijah lovijo tretje mesto

V kvalifikacijski skupini A Slovenija zaseda 3. mesto z 12 točkami, Estonija je 6., zbrala je eno točko. Na zadnji tekmi kvalifikacij, 27. 11., je s 4:0 klonila proti Turčiji. Na Fifini lestvici Slovenija zaseda 49. mesto, Estonija pa 95. "Kvalifikacije želimo rezultatsko uspešno zaključiti, cilji so jasni. Nismo pa v kompletni zasedbi. Situacija je zaradi novega koronavirusa taka, da kar 18, 19 igralk tokrat ni moglo priti na reprezentančno akcijo,"je za uradno spletno stran NZS povedal selektorBorut Jarc in pojasnil, kaj so dosegli v tem kvalifikacijskem ciklusu. "Zadovoljni smo s tem, da so igralke izredno napredovale, predvsem so odpravile strah pred igro z žogo, dvignile so taktično disciplino v obeh fazah igre, ustvarile so dobro vzdušje in zaupanje med sabo ter pokazale spoštovanje do slovenskega grba in himne. Smo na dobri poti, da to nadgradimo,"je za spletno stran NZS jasen in nazoren selektor Jarc. "Pričakujemo zmago, zaslužimo si 3. mesto v skupini. Verjamem tudi, da se bo mlada generacija pokazala v najboljši luči," pristavi Kristina Erman, ki je sklenila sezono na Norveškem.

Slovenija v Kopru:

Kristina Erman (Arna-Bjørnar Bergen NOR), Nika Babnik (Wacker Innbruck AVT), Maja Zajc (Gintra LIV), Tina Marolt (SV Horn AVT), Gaja Bizjak (ND Primorje), Korina Lara Janež (NK Krim ), Mirjam Kastelic (NK Krim), Selma Šabotić (NK MB Tabor), Lara Klopčič (ŽNK Olimpija Ljubljana), Evelina Kos (ŽNK Olimpija Ljubljana), Barbara Kralj (ŽNK Olimpija Ljubljana), Izabela Križaj (ŽNK Olimpija Ljubljana), Ana Milović (ŽNK Olimpija Ljubljana), Anja Prša (ŽNK Olimpija Ljubljana), Manja Rogan (ŽNK Olimpija Ljubljana), Nika Šapek (ŽNK Olimpija Ljubljana), Zala Vindišar (ŽNK Olimpija Ljubljana), Zala Kuštrin (ŽNK Radomlje) in Eva Vodušek (ŽNK Radomlje).