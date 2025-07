Borys še eno sezono pri vijoličastih, v Kopru nov nogometaš iz Afrike

Nogometaši Kopra, ki danes pri Željezničarju v Sarajevu začenjajo svojo evropsko pot v konferenčni ligi, so močnejši za še enega afriškega nogometaša. Na Bonifiki se bo poskušal dokazati Nigerijec Victor Ugwumsinachi Ehibe, ki je z obalnim prvoligašem podpisal pogodbo do leta 2028. Poljski nogometaš Karol Borys pa bo še eno sezono igral za Maribor, je štajerski klub sporočil na spletni strani. Vijoličasti so se z belgijskim Westerlojem dogovorili o podaljšanju posoje za 18-letnega vsestranskega vezista.