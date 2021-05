V BiH prijeli Zorana Mamića, do izročitve Hrvaški pa naj ne bi prišlo

Državna agencija za preiskave in zaščito Bosne in Hercegovine (Sipa) je v izjavi za javnost potrdila, da so policisti dopoldne v Medžugorju prijeli Zorana Mamića, ki je na begu pred hrvaškimi oblastmi. Mamića, čigar identitete sicer niso javno potrdili, so zaslišali v Vzhodnem Sarajevu, kjer se nahaja sedež Sipe.

"V teku je kazenska obravnava, po tem pa bo pridržana oseba predana sodstvu BiH,"je dejal predstavnik za stike z javnostjo Luka Miladinović. Dodal je, da so nalog izvršili na podlagi tiralice, ki jo je izdal Interpol Zagreb, tiče pa se pravnomočne obsodbe, ki jo je podalo hrvaško vrhovno sodišče. Slednje je Mamića nedavno pravnomočno obsodilo na štiri leta in osem mesecev zaporne kazni, ker naj bi si protipravno prilastil večje količine denarja s klubskega proračuna zagrebškega Dinama, za katerega je med letoma 2005 in 2007 najprej igral, nato pa bil še njegov trener v dveh etapah (2013–2016 in 2020–2021). Marca letos je po tem, ko je sodba postala pravnomočna, svoje trenersko mesto in mesto športnega direktorja kluba zapustil.

V BiH bi mu lahko kazen celo zmanjšali

Mamić se nato ni zglasil na prestajanje kazni v za to predpisanem roku, zato je županijsko sodišče v Zagrebu za njim razpisalo tiralico. Sodstvo BiH bo zdaj odločalo o tem, če ga bodo izročili hrvaškim oblastem, a naj bi bilo že zdaj jasno, da do tega ne bo prišlo, saj ima Mamić poleg hrvaškega tudi bosansko državljanstvo in je že prej napovedal, da bi v primeru poskusa izročitve Hrvaški ukrepal po sodni poti. Njegova odvetnika iz BiH, Zdravko Rajićin Davor Martinović,sta 19. aprila pravosodnemu ministru Josipu Grubeši poslala prošnjo, da se njunemu klientu omogoči prestajanje kazni v Bosni in Hercegovini, kjer je že dalj časa tudi njegov brat in dolgoletni prvi mož Dinama Zdravko Mamić.

Izvršitev sodbe hrvaškega vrhovnega sodišča je v Bosni in Hercegovini mogoča le v primeru, da to od oblasti v BiH po uradni poti zahteva Hrvaška, je na svoji spletni strani poročal Jutarnji list. Sodišče v Bosni in Hercegovini lahko v takšnem primeru ponovno odloča o primeru in celo zmanjša kazen, ne more pa je povečati.