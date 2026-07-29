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Nogomet

Bosanski dragulj na pragu selitve na Apeninski polotok

Torino, 29. 07. 2026 17.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Kerim Alajbegović

18-letni bosansko-hercegovski nogometni dragulj Kerim Alajbegović je tik pred prestopom v Juventus. Italijanski velikan naj bi z Bayerjem iz Leverkusna že dosegel popoln dogovor o trajnem prestopu, odprtih pa ostaja le še nekaj zadnjih podrobnosti.

Po informacijah nemškega Sky Sporta bo stara dama za nadarjenega krilnega napadalca sprva odštela 33 milijonov evrov, z različnimi dodatki pa bi se lahko končna vrednost prestopa povzpela vse do 40 milijonov evrov.

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Za Alajbegovića se je v zadnjih dneh močno ogrel tudi Chelsea, ki je celo veljal za enega glavnih favoritov za njegov podpis. Londončani naj bi že navezali stike z Bayerjem, pri prestopu pa naj bi vztrajal tudi njihov trener Xabi Alonso, ki mladega nogometaša pozna še iz Leverkusna. Toda očitno so pri Juventusu pristopili odločneje in hitreje ter z nemškim klubom dosegli dogovor.

Alajbegović je preteklo sezono preživel pri Salzburgu, za katerega je na 44 tekmah dosegel 13 zadetkov. Bayer je nato izkoristil možnost njegovega odkupa in ga vrnil v Leverkusen, a se mladi reprezentant Bosne in Hercegovine očitno ne bo dolgo zadržal v Nemčiji.

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