Bosanski dragulj na pragu selitve na Apeninski polotok

Po informacijah nemškega Sky Sporta bo stara dama za nadarjenega krilnega napadalca sprva odštela 33 milijonov evrov, z različnimi dodatki pa bi se lahko končna vrednost prestopa povzpela vse do 40 milijonov evrov.

Za Alajbegovića se je v zadnjih dneh močno ogrel tudi Chelsea, ki je celo veljal za enega glavnih favoritov za njegov podpis. Londončani naj bi že navezali stike z Bayerjem, pri prestopu pa naj bi vztrajal tudi njihov trener Xabi Alonso, ki mladega nogometaša pozna še iz Leverkusna. Toda očitno so pri Juventusu pristopili odločneje in hitreje ter z nemškim klubom dosegli dogovor.

Alajbegović je preteklo sezono preživel pri Salzburgu, za katerega je na 44 tekmah dosegel 13 zadetkov. Bayer je nato izkoristil možnost njegovega odkupa in ga vrnil v Leverkusen, a se mladi reprezentant Bosne in Hercegovine očitno ne bo dolgo zadržal v Nemčiji.